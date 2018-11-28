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Bodrum'da içme suyu hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Bodrum'da içme suyu hattında patlama

Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlamanın ardından çıkan tazyikli su, Torba-Göltürkbükü karayolunda göçüğe neden oldu. Yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı kontrollü sağlandı.

Borudan akan suyun sürüklediği taş ve toprak, Menekşe sokağında birikintilere yol açtı. Park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Polis ekipleri bölgeye gelerek mağdurlarla görüştü.

Taş ve toprak birikintisi nedeniyle bahçe kapısı açılmadığı için duvarının üzerinden atlayıp sokağa çıkan Fethi Yüceses, büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

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"YATAĞIMIZDAN FIRLADIK"

Yüceses, yaptığı açıklamada "Yatağımızdan fırladık. Evin önü dere olmuş. Ne olduğunu anlayamadık. Yağmur yağmıyor. Bütün taşlar yuvarlanıyor. Her yeri su bastı. Korkunç bir şeydi." dedi.

Yıllardır müteahhitlik yaptığı söyleyen Kenan Dayıoğlu ise "İlk defa böyle bir şey gördüm. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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bodrum isale hattı Muğla

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