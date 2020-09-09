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Bodrum'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Nilay Turan'ın kullandığı kamyonet, Güvercinlik-Bodrum istikametinde devrildi. Kazada, sürücü Turan ile araçtaki Buse Turan yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir otele ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, devrilen kamyonetin bir süre sürüklenmesi ve bir kişinin kazayı şaşkın bakışlarla izlemesi yer alıyor.

(AA)

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