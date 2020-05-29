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Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 18:47 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın gördüğü ve jaguara benzettiği hayvan merak uyandırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kayaların arasından kedigiller familyasından olan siyah bir hayvanın gittiği görülüyor.

Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı

Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi civarındaki tepeye ağaç sulamak için giden Turgay Gelmez adlı vatandaş, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki karşı tepede, jaguara benzeyen siyah bir hayvan gördü.

Tepede kayaların arasında dolaşan hayvanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaş, hayvanın kedi veya köpeğe benzemediğini dile getirdi.

"BÖLGEDEKİ BİR EVDEN KAÇMIŞ OLABİLİR"

Turgay Gelmez, ise yaptığı açıklamada “Biz Bitez’de daha önce diktiğimiz ağaçları sulamaya gitmiştik. Kayaların arasında dolanan bir hayvanı gördüm. Hayvan kedi veya köpeğe benzemiyor. Zaten kedi olsa o mesafeden görünmez. Kocaman bir hayvandı. Jaguar olduğunu tahmin ediyorum. Bölgedeki bir evden kaçmış olabilir. Hayvan kayaların arasında gezerken bölgedeki kuşlar da büyük bir gürültüyle ötüyordu” dedi.

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