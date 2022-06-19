Bodrum'da korkunç kaza! 22 yaşındaki genç kadın traktörle şarampole yuvarlandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Kıymet Tozcu kullandığı ailesine ait traktörle ot toplamak için ormana gitti. Tozcu, dönüş yolunda virajı alamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrularak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde muhasebecilik yaptığı öğrenilen Tozcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kıymet Tozcu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

