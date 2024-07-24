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  4. Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

24.07.2024 22:38
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, sokak ortasında tartıştığı eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda kadının yardımına koşan arkadaşı da vurularak yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum'da korkunç olay! 3 çocuk annesi kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay Bodrum’un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Eski eşi Hüsne Topal’ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer A. (40), Topal’ı dışarı çağırdı.

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ESKİ EŞİNE VE ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Bir müddet konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer A.'nın darp etmeye başladığı Topal, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal’ın arkadaşı Sedat T. yardıma koşarken, Hacı Ömer A. eski eşini ve yardıma koşan şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal’ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal’ın Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan Bodrum’a yerleştiği ve depremzede olduğu öğrenildi. Öte yandan eski eşini kurşun yağmuruna tutan Hacı Ömer A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bodrum
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