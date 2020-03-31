Bodrum'da koronavirüs alarmı! Tek tek kontrol ettiler

Turizmin gözbebeği Bodrum’da trafik uygulaması sıklaştırıldı. Corona Virüs nedeniyle özel kıyafetler giyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Belediye ekipleri yabancı plakalı araçları denetim yaptı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri ilçe girişinde yabancı plakalı araçları teker teker durdurup nereye gittiklerini sordu. Sağlık ekipleri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçerken, Emniyet güçleri ise vatandaşların kimlik bilgilerini alarak güvenlik kontrolünden geçirdi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, evlerinden 14 gün çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Alınana bilgiler karakollara ve muhtarlıklara anında gönderilerek gelenlerin gözetim altına alınması sağlandı. BODRUM'A İLK VİRÜS TATİLCİDEN GELDİ Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise denetimleri bizzat yerinde takip etti. Bekir Yılmaz’a Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin de eşlik etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum’da bir kişinin Corona Virüsü nedeniyle öldüğünü, ölen kişinin ise yazlıkçı olduğunu belirterek, “Bugün ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Bildiğiniz gibi özel araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlarımız il ve ilçe girişlerinde sağlık taraması ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de aynı tedbirleri özellikle şehirlerarası yolculuk yapanlar için ilçe girişinde aldık. Biliyorsunuz Corona Virüs çok ciddi bir sağlık problemi. Sadece bizim değil dünyanın sağlık problemi. Bu salgınla ilgili neler yapabiliriz arkadaşlarımızla her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kolluk birimlerimiz, belediye ve sağlık birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Dışarıdan şehirlerarası yolculuktan gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçireceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz. Şu bilinmeli ki il dışından Bodrum’a gelen vatandaşlarımız istediği gibi hareket edemeyecekler. Çünkü Bodrum’da salgın rahatsızlıklarının büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız. Biz burada vatandaşlarımızı ilçe girişinde kontrol ederek bir farkındalık oluşturacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz bu konuda. Tüm mücadelemiz en kısa sürede bu salgından kurtulmaz. Trafiğimizi aksatmadan ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeden bunu yapacağız” dedi.