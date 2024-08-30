Bodrum'da milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

İlginç kaza, Bodrum Yalıkavak açıklarında yaşandı. Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Yaralanmanın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle yatlarda hasar oluştu.
Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark eden hemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.
Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yatın, 14 misafir kapasitesine sahip 27 kişilik mürettebatıyla hizmet verdiği, yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu öğrenildi.