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Bodrum'da milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

30.08.2024 19:18
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, milyon dolarlık mega yat önünde bulunan motoryatı adeta ezip geçti. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı an be an kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı.

Bodrum'da milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

İlginç kaza, Bodrum Yalıkavak açıklarında yaşandı. Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Yaralanmanın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle yatlarda hasar oluştu.

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Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark eden hemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

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Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yatın, 14 misafir kapasitesine sahip 27 kişilik mürettebatıyla hizmet verdiği, yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu öğrenildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum yat
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