HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da nüfus arttı, 'susuzluk' endişesi oluştu

Bodrum'da nüfus arttı, 'susuzluk' endişesi oluştu

21.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bodrum'da nüfus arttı, 'susuzluk' endişesi oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyikli barajlarındaki su seviyeleri, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça düştü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kuraklık riski nedeniyle yaz döneminde su temininde sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Bodrumlular ise yağışın azaldığını ve yazın susuz kalmaktan korktuklarını belirtti.

Taşkınlar, içme suyu hattında meydana gelen patlamalar ve altyapı sorunları ile gündemden düşmeyen Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu kez kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların büyükşehirlerden kaçıp Bodrum'a yerleşmesi, su ve altyapı sıkıntılarını ortaya çıkardı. Normalde kış nüfusu 170 bin olan ilçe nüfusu 600 bine çıkınca su kullanımı 3 kat arttı. Bodrum'un ana su şebekesini besleyen en önemli su kaynağı durumundaki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, geçen yıl aralık ayı başında yüzde 47'den yüzde 26'ya, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 67'den yüzde 60'a kadar düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, geçen 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada, son 3 günlük yağışlara kadar yağmurun çok azaldığını bu nedenle barajların doluluk oranının gerilediğini belirterek, vatandaşların içme ve kullanma suyunu daha dikkatli kullanmaları konusunda çağrıda bulundu. Mumcular Barajı'nda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ise eylül ayının başından beri yağışların yüzde 50 oranında azaldığını, önlem alınmazsa yaz mevsiminde susuzluk yaşanacağını söyledi.

b0d6bc1db6535480e0ccc77bfbfae093

'YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞTÜ'

Yaz aylarında kuraklık beklendiğini aktaran Doç. Dr. Özçelik, "Kış aylarında gelecek yağışlarla baraj seviyesinde artışlar meydana gelecektir. Ancak, bahar aylarında beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte, meteorolojik kuraklığın yaz aylarında hidrolojik kuraklık ve sonrasında tarımsal kuraklığa dönüşme riski görülmektedir. Hidrolojik kuraklık, yüzeysel sularımızı ve sonrasında yer altı sularımızı etkileyecektir. Bu ise tarımsal faaliyetlerimizin yanı sıra günlük yaşamımızda da önemli sorunlara yol açma potansiyelini doğurmaktadır. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam yağışlarda belli bir miktar azalma meydana geldi. Yağışlar, mevsim normallerinin yüzde 50 altına düştü. Kuraklığın devam etmesi durumunda gerekli tedbirleri alamazsak yaz aylarında su sıkıntısı yaşarız. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 12'ye kadar düştü. Daha sonra yeni gelen yağışlarla arttı. Kış aylarındaki yağışlarla daha da yükselecek. Ama kuraklığın sürekli olarak izlenmesi gerekiyor. Bahar aylarında beklenen yağışlar gelmezse, barajlardaki sular yaz aylarında ihtiyacı karşılamaz" dedi.

85e49965e91c55db6c38c620e46f1420

'YAZ AYLARINDA SU İHTİYACI ARTACAK, SU KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ'

Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp içme suyu sağlandığını, bunun da 250 bin kişiye denk geldiğini anlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'da içme suyu boru hattında binlerle ifade edilen patlamalar meydana geliyor. Kayıp kaçak, kuraklık ve ihtiyacın yaz aylarında artması nedeniyle büyük miktarda su ihtiyacı doğuyor. Biz bunu yönetemezsek, yaz aylarında su sıkıntısıyla karşılaşabiliriz. Kış nüfusu bir miktar az olsa da yaz nüfusu 1,5 milyonlara çıkıyor. Su ihtiyacı doğal olarak artıyor. Su arzı az, talebi ise yüksek olacak. Yazın su sıkıntısının baş göstermesi muhtemel. Yüzeysel suların ve yer altı sularının azalmasıyla oluşan hidrolojik kuraklık oluşmadan önce, barajlarımızdaki suları efektif olarak kullanmalıyız. Hidroelektrik santralleri ve barajları içme suyuna öncelik verecek şekilde işletmemiz lazım. Şehirlerimizdeki kayıp kaçak oranını yüzde 50'lerden daha aşağı seviyelere çekmeliyiz. Vatandaşlarımız ve su kanalizasyon idarelerimiz bu konudaki bilinci oluşturmak adına gerekli çalışmaları yürüterek, umarım kuraklıkla mücadele edebiliriz" diye konuştu.

Isparta'da baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyorIsparta'da baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyor

'YAĞMUR YAĞMAZSA SUYU TASARRUFLU KULLANACAĞIZ'

Yaz kış Bodrum'da yaşayan Cumhur Ünal, "Yağmur yağmasını bekliyoruz ama yağmazsa suyu tasarruflu kullanmakta fayda var. Bu şekilde kullanırsak dengelerin aynı ölçüde devam etmesini sağlayabiliriz. Bodrum'daki yazlıkçılar virüs sebebiyle geri dönmedi o yüzden şu an nüfus normale göre çok fazla. Yazın da 1 milyon gibi bir rakama çıkıyor. Herkes üzerine düşen görevi yaptıktan sonra, bir nebze katkımız olabilir. Geçen yıllara göre bu sene eylül ve ekimde yağmur yağmadı. Normalde o aylarda Bodrum'a güzel yağmur yağardı. Önceki yıllara göre az" diye konuştu.

'YAZIN SUSUZ KALMAK BENİ KORKUTUYOR'

Kışın koronavirüs nedeniyle büyükşehirlerden kaçıp Bodrum'a gelen kişiler nedeniyle de su kullanımının arttığını düşünen Aycan Ünal ise "Hiç bu kadar kalabalık olmuyordu. Herkes kendince haklı fakat tabi buranın yaşamsal bir nüfus oranı vardı. Orantısız bir şekilde su kullanımı ve yağışın az olması nedeniyle barajlarımız boşalmış. Buna bir çözüm bulmak, ayak uydurmak gerekiyor. Geçen hafta çok yağmur yağdı ama denizin rengi kahverengi oldu. Bir nebze barajlar doldu ama yeterli değil. Benim depom var fakat bazı arkadaşlarımın üç gün suyunun olmadığı zamanlar oldu. Su boruları çok sık patlıyor, sıkıntı çekenler oldu. Yaz için susuz kalma düşüncesi beni korkutuyor" dedi.

'BİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Ajda Gürsoy ise "Zaman zaman su kesintileri oluyor. Susuzluk, insanlarımızın duyarlı olmasıyla alakalı bir şey. Ağaçlandırmayı artırmalıyız. Doğaya ne kadar çok şey verirsek o kadar şey alırız. Daha duyarlı olmamız lazım. Bu sene asıl beklenen yağışlar daha olmadı. Onun da küresel ısınmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizi zor günler bekliyor' diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 21 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

21 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü!

İstanbul'a su sağlayan barajda korkutan görüntü

ASELSAN'dan virüslere karşı yeni tanı sistemi! Hastanelerde kullanılacak

Koronavirüs tanısında yeni dönem! Hastanelerde kullanılacak

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 20 Aralık 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamayla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.