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Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

26.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde farklı bir kuş türü ölü bulundu. Yapılan araştırmada, kuşun, Afrika kökenli Çizgili Yelve olduğu, Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi geçen aralık ayında ölü bulunan ve türünün ne olduğu belirlenemeyen kuşla ilgili yapılan araştırmalar sonunda ulaşılan kuş gözlemcisi Kuzey Cem Kulaçoğlu, bu kuşun Türkiye'de ilk defa görülen bir tür olduğunu belirledi. Bodrum güneyinde bir bölgede bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra kendisine ulaşıldığını anlatan Kuzey Cem Kulaçoğlu, “Aralık ayında bulunmuş. Bizde görülen bir tür olmayınca Avrupa'da nadir görülen türleri araştırdım ve hangi tür olduğunu tespit ettik. Türkiye'de daha önce kaydı olmayan Çizgili Yelve olduğunu belirledik. Türkiye'de kaydı yok. İlk kayıt, ama maalesef ölü olarak" dedi.

'SAZLIK, BATALIK ALANLAR HAYATİ ÖNEME SAHİP'

İspanya, İtalya, Malta gibi başka Avrupa ülkelerinde de kayıtlarının görüldüğünü, genelde ölü ve yorgun bulunduklarını belirten Kulaçoğlu, “Bunlar habitatlarına bağlı kuşlar. Habitatları zaman geçtikçe insan baskısı nedeniyle azaldığı için yollarını şaşıran kuşlar. Gerekli habitatı bulamadığı için yorgun, bitkin düştüğünden, şehirlerde kedi, karga gibi çok fazla yırtıcı olduğundan maalesef güçleri kalmadığı için hayatları tehlikeye giriyor" diye konuştu.

Türün asıl dağılımının Sahra çölünün güneyinde Kongo, Kenya, Zimbabve gibi ülkelerde olduğunu belirten Kulaçoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Akdeniz'de ise yolunu şaşıran bireyler olabiliyor. Bu kuşlar sulu, bataklık tarzı alanları seviyor. Afrika'da mevsimsel olarak bataklık alanlar kuruduğunda göç ederek yeni alanlar arıyorlar. Bu nedenle insanlara da büyük görev düşüyor ve habitatlarının korunması gerekiyor. Sadece bu kuş türü için değil, bütün kuş türleri açısından sazlık, bataklık alanlar hayati öneme sahip."

'KEŞKE YAŞARKEN BULUNSAYDI'

Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu ise hem sevindirici hem üzüntü verici nitelendirdiği olaya ilişkin paylaşımında, “Bodrum'da Türkiye için yeni bir kuş türü kaydedildi. Afrika kökenli bu kuşu ilk bulan ise muhtemelen kargalar. Birazı yenmiş şekilde ölü bulundu. Kuş, yorgunluktan ve dinlenecek yer bulamadığından şehre düşmüş. Adı Çizgili Yelve. Normalde çok büyük olay, keşke yaşarken bulunsaydı, belki rehabilite edilirdi. Bazen kuşlar farklı koşulların baskısı ile ya da sadece yollarını şaşırarak bulunmaması gereken coğrafyalara gidebiliyor. Bu tarz kuşlara rastlantısal konuk deniyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

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