Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi geçen aralık ayında ölü bulunan ve türünün ne olduğu belirlenemeyen kuşla ilgili yapılan araştırmalar sonunda ulaşılan kuş gözlemcisi Kuzey Cem Kulaçoğlu, bu kuşun Türkiye'de ilk defa görülen bir tür olduğunu belirledi. Bodrum güneyinde bir bölgede bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra kendisine ulaşıldığını anlatan Kuzey Cem Kulaçoğlu, “Aralık ayında bulunmuş. Bizde görülen bir tür olmayınca Avrupa'da nadir görülen türleri araştırdım ve hangi tür olduğunu tespit ettik. Türkiye'de daha önce kaydı olmayan Çizgili Yelve olduğunu belirledik. Türkiye'de kaydı yok. İlk kayıt, ama maalesef ölü olarak" dedi.

'SAZLIK, BATALIK ALANLAR HAYATİ ÖNEME SAHİP'

İspanya, İtalya, Malta gibi başka Avrupa ülkelerinde de kayıtlarının görüldüğünü, genelde ölü ve yorgun bulunduklarını belirten Kulaçoğlu, “Bunlar habitatlarına bağlı kuşlar. Habitatları zaman geçtikçe insan baskısı nedeniyle azaldığı için yollarını şaşıran kuşlar. Gerekli habitatı bulamadığı için yorgun, bitkin düştüğünden, şehirlerde kedi, karga gibi çok fazla yırtıcı olduğundan maalesef güçleri kalmadığı için hayatları tehlikeye giriyor" diye konuştu.