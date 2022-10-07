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Bodrum'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, kahreden detay

07.10.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Bodrum'da gece yarısı meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken feci kazada 1 kişi öldü, 2’isi ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Ahmet Varda'nın evden çocuğuna ilaç almaya çıktığı öğrenildi.

Bodrum'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, kahreden detay

Muğla’nın Bodrum ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Gece yarısı bir otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2’isi ağır 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda'nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda'nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi.

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MOTOSİKLETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobil kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş'ın kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı. Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Otomobildeki yaralı Ceren Demirel Salbaş'ın da kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda sağık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Deniz Varda ve Ceren Demirel Salbaş’ın durumunun ciddi olduğu, yoğum bakıma alındıkları öğrenildi.

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KAHREDEN DETAY! ÇOCUĞUNA İLAÇ ALMAYA ÇIKMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda'nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda'nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bodrum
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