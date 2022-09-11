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Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

11.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle yerli turist sayısı azalırken, plajlar yabancı turistlere kaldı. Turistler, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da turist hareketliliği devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı.

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Başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Ortakent, Bitez,Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü.

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Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı.

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Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum turist
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