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Bodrum'da sağanak su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 20:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. İlçede son 24 saatte metre kareye 63 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

İlçe merkezinde sabah başlayan sağanak, öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bazı rögarlar taştı. Yaşanan su baskınları nedeniyle 30'a yakın ev ve iş yerini su bastı. İş yerlerinin içerisi ve bahçeleri adeta gölete dönüştü. Vatandaşlar kendi imkanları ve belediyenin yardımıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mağdur olan iş yeri sahipleri ise bu tür su taşkınlarının sık sık yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem almasını istedi. Yağış sonrası çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda da denizin rengi kahverengiye döndü.

METREKAREYE 63 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rüzgarın saatteki hızının da 50 kilometreye ulaştığı ilçede, bugün yapılması planlanan Dragon İlkbahar Serisi 1. Ayak ilk gün yarışlarının iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, ilçede son 24 saatte metre kareye 63 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Muğla su baskını

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