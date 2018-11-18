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Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi.

Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de suyun şiddeti nedeniyle devrildi. İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Bodrum'da sağanak yağış sele döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda sürüklenen araçlar kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu.
İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi. Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de suyun şiddeti nedeniyle devrildi.
İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istendi.
Emniyet, yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.
Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü.
İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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bodrum sağanak yağış sel felaketi

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