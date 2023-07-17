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Bodrum'da şoke eden olay! Otomobilinin kapılarını kilitlemedi, geri döndüğünde arka koltukta ceset buldu

17.07.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Sürücü hayatının şokunu yaşarken, yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da şoke eden olay! Otomobilinin kapılarını kilitlemedi, geri döndüğünde arka koltukta ceset buldu

Otomobilin sürücüsü, öğle saatlerinde aracını Gümbet Dolgu Alanı'na park edip teknesine gitti. Aracın kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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(İHA)

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Bodrum

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