HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da sosyal medyada başlayan kavgada 40 kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Bodrum'da sosyal medyada başlayan kavgada 40 kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

17.03.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Gümbet Mahallesi'nde 40 kişilik 2 grup arasında çıkan ve bıçak, sopalar ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bodrum'da sosyal medyada başlayan kavgada 40 kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi’nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
20220317_2_52673724_74814953

BIÇAK, KALDIRIM TAŞLARI VE SOPALAR...

Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

AW571576_02

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi.

AW571576_04

Kavgada yaralanan Erhan K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

20220317_2_52673724_74814951

Kavganın meydana geldiği ikamette de hasar oluştu.

20220317_2_52673724_74814948
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA-İHA)

AW571576_03


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunçÖğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç
Putin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklamaPutin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklama
Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldıFantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"

Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Yarın hangi illerde okullar tatil?

Yarın hangi illerde okullar tatil?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.