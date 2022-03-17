Bodrum'da sosyal medyada başlayan kavgada 40 kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi’nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



BIÇAK, KALDIRIM TAŞLARI VE SOPALAR...

Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi.

Kavgada yaralanan Erhan K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavganın meydana geldiği ikamette de hasar oluştu.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA-İHA)



