Bodrum'da talihsiz kaza! Tarlada çalışırken seken taş, ölümüne neden oldu

Olay, Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Babası O.K. ile tarlada traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. (38) makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Traktörü kullanan baba O.K., hemen traktörü durdurup oğlunun yardımına koştu.
Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ve savcı incelemesinin ardından olay yerinden alınan Nebi Kuş’un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.
Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. (AA-İHA)
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