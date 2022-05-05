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  4. Bodrum'da talihsiz kaza! Tarlada çalışırken seken taş, ölümüne neden oldu

Bodrum'da talihsiz kaza! Tarlada çalışırken seken taş, ölümüne neden oldu

05.05.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan talihsiz kazada, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş, Nebi K.'nin başına çarptı. 38 yaşındaki Nebi K. olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden acılı baba ise O.K. ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Babası O.K. ile tarlada traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. (38) makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Traktörü kullanan baba O.K., hemen traktörü durdurup oğlunun yardımına koştu.

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OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ GÖREN BABA HASTANELİK OLDU

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

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Jandarma ve savcı incelemesinin ardından olay yerinden alınan Nebi Kuş’un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

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Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. (AA-İHA)

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