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Bodrum’da tarihi eser operasyonu! Gözaltına alındı

11.11.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonun çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bodrum’da tarihi eser operasyonu! Gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İlçedeki bir adrese yapılan operasyondaki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet küflenmiş vaziyette tabanca, 1 adet kınında hançer, 1 adet bakırdan mamul olduğu değerlendirilen kepçe, 2 adet pirinçten mamul havan, 6 adat bakırdan mamul biblo, 1 adet büyük ebatta kaşık, 2 adet vazo, 1 adet bakır tepsi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili İ.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum tarihi eser operasyon

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