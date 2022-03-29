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Bodrum'da trafikte dehşet anları! Kadın sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı

29.03.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya’nın (43) kullandığı otomobilin önünü kestikten sonra darp eden sürücü Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, evli ve 2 çocuk annesi muhasebeci Sezin Tekinkaya, yoğun trafik nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı.

ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

O sırada Tekinkaya'nın aracının arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu Efe Tekinkaya (18) otomobilin camından kolunu çıkarıp kornaya basan sürücüye tepki gösterdi.

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Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Yıldızhan otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Yıldızhan ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.

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KADIN SÜRÜCÜYÜ BOYNUNDAN TUTARAK YERE İTTİ

Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Yıldızhan'ın aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi.

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Bu sırada Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti, ardından otomobiliyle uzaklaştı.

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Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Yıldızhan hakkında polise şikayetçi oldu.

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TUTUKLANDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldızhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. (DHA-İHA)

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Bodrum
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