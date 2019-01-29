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Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

Bodrum'da, kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine günübirlik tur teknesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan kontrolde, Japon turistlerle karşılaşıldı. Bodrum koylarını gezmeye çıkan; ancak fırtına yüzünden kaptan tarafından can yeleği giydirilip, tekrar tekneye bindikleri koya getirilen Japon turistlerin kaçak göçmen sanıldığı ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 11.00 sıralarında, Gümbet Koyu'ndaki teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Koydaki günübirlik teknede, arama yapıldı. Teknedeki can yeleği giydirilmiş kişilerin kaçak göçmen değil, Japon turistler olduğu belirlendi.

Günübirlik tur teknesiyle turistlere Bodrum koylarının gezdirilmesi için denize açılındığı; ancak fırtına çıkması üzerine tedbir amacıyla turistlere can yeleği giydirilip, koya geri dönüldüğü ortaya çıktı. Japon turistler, kısa süreli şaşkınlık yaşayıp, ne olduğunu anlamaya çalışırken, ihbarın asılsız çıkması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, koydan ayrıldı.

Gümbet Plajı'na gelen polis ekipleri de Sahil Güvenlik ekiplerinin ardından bölgeden ayrıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Japon turist

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