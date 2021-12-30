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Bodrum'da vergi dairesi müdürü rüşvetten tutuklandı

30.12.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, ceza yazmamak için rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Sait Orulluoğlu ile rüşvet verdiği iddia edilen Dündar Erdem ve aracı olan Ali Aksu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirilmişti.

Bodrum'da vergi dairesi müdürü rüşvetten tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında hem polise hem de doğrudan savcılığa şikayette bulunulan ve rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Sait Orulluoğlu, teknik ve fiziki takibe alındı.

ŞÜPHELİLERE SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ TAKİP

Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Sait Orulluoğlu'nun odasında ses ve görüntü takibine başladı. Yapılan takip sonrası Dündar Erdem'in, Ali Aksu aracılığıyla Orulluoğlu'na makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, 3 şüpheli, geçen pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramada Ali Aksu'nun, Sait Orulluoğlu'na elden verdiği 90 bin lira, aracında 100 bin lira ve Aksu'nun çantasında 10 bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira ele geçirildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

'Rüşvet' suçu kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Vergi cezası yazdırmamak için rüşvet aldığı ve verdiği tespit edilen Sait Orulluoğlu, Ali Aksu ve Dündar Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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