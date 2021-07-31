HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da yangın devam ediyor! Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara çağrı

Bodrum'da yangın devam ediyor! Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara çağrı

31.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangınlar devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İçmeler tersaneler bölgesi olduğu gibi yandı. Tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Asılsız ihbarlara itibar etmeyiniz. Hızlı bir şekilde yangına müdahale edebilmek için halkımızdan ricam, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Alevler İçmeler Tersanesi'ne kadar ilerledi. Tersanelerdeki yanıcı maddeler Bodrum Belediyesi’ne ait araçlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırıldı. İçmeler bölgesi yanarken bu kez de kırsal Beyciler Mahallesi'nden yangın haberleri geldi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk olarak İçmeler bölgesi ardından da Mumcular Beyciler Mahallesi’ne geçerek, bilgi aldı, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürerken Başkan Aras, yazılı açıklama yapıp, itfaiye ekiplerinin trafikte yollara takılmaması ve hızlı bir şekilde yangına acil mücadele vermesi için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamasını istedi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilgilendirdi.

A

"BÖLGE OLDUĞU GİBİ YANDI"

Başkan Aras, "Sevgili Bodrumlular İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu an soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.

B

"KRİZ MASASI OLUŞTURULDU"

Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.

"TAHLİYE İHTİMALİNE KARŞI ARAÇLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR"

Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden "Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliyeye gerek duyulması ihtimaline karşı İçmeler’de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" diye hatırlatma yaptı.

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyorBodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

MİLAS'TA BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 15.45'te bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

milas

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesinde sert açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesinde sert açıklama
Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Yangın işçisinin sözleri kahretti: İnşallah vardır

Yangın işçisinin sözleri kahretti: İnşallah vardır

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Burcu Biricik yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın

Burcu Biricik yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.