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Bodrum'da yasağa aldırış etmeden böyle güneşlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Bodrum'da yasak olmasına rağmen sahile inerek güneşlenen kadın, karşısında polisleri görünce büyük şok yaşadı. Köpekleriyle beraber sahilin görünmeyecek bir bölümünde güneşlenen kadına polis ekiplerince tutanak tutuldu.

Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde gezmek, denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasak olmasına rağmen Bodrum’da bir kadın sahilde güneşlenirken polis ekipleriyle yakalandı. Bikinisini giymiş, şezlongda uzanan kadın bir anda karşısında polis ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı. Akçabük koyunda güneşlenen kadına idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Hazırlanan tutanaklar Bodrum Kaymakamlığına gönderildi. (DHA)

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