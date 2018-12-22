Bodrum'da yol ortasında igonayı görenler şoke oldu!

Tropik iklimlerde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan iguananın, havaların soğuk olması nedeniyle vücut ısısının düştüğü belirlendi. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan iguananın vücut ısısı normale getirildi.

Sıcak bir odada 24 saat gözlem altında korunan dev kertenkelenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Afrika ve Orta-Güney Amerika gibi tropik iklimlerde yaşayan iguananın nereden ve nasıl geldiği ise bilinmiyor. (İHA)