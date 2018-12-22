TREND

Bodrum'da yol ortasında igonayı görenler şoke oldu!

sesamos sesamos
YAŞAM  | 22.12.2018 01:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da sokaklarda gezen iguana görenleri şoke etti. Vatandaşlar tarafından bulunan iguana koruma altına aldı.

İguananın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İguana koruma altına alındı

Bodrum’un Torba-Göltürkbükü yolu kenarında ilerleyen 1 metrelik iguanayı gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bodrum Hayvan Barınağı ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar iguananın başından ayrılmadı.
İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi ekipleri dev iguanayı yakalayarak güvenli bir şekilde hayvan barınağına götürdü.
Tropik iklimlerde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan iguananın, havaların soğuk olması nedeniyle vücut ısısının düştüğü belirlendi. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan iguananın vücut ısısı normale getirildi.
Sıcak bir odada 24 saat gözlem altında korunan dev kertenkelenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Afrika ve Orta-Güney Amerika gibi tropik iklimlerde yaşayan iguananın nereden ve nasıl geldiği ise bilinmiyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum iguana koruma altına alındı dev kertenkele

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızım 14. son bölümde Demir ve Candan'a büyük şok! Öykü'nün babası kim?

Kızım'da Demir ve Candan'a büyük şok!

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? (21 Aralık Cuma)

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu!

Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmek ne anlama gelir?

Rüyada asker görmek ne anlama gelir?

Rüyada aslan görmek ne demek? Rüyada aslan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir?

Kendi bikini markası için soyunacağını söyledi

Kendi bikini markası için soyunacağını söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.