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  4. Bodrum'daki aile sağlık merkezinde doktor ve hasta arasında kavga çıktı! Doktor yoğun bakıma alındı

Bodrum'daki aile sağlık merkezinde doktor ve hasta arasında kavga çıktı! Doktor yoğun bakıma alındı

29.07.2024 20:20
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ateş şikayeti nedeniyle aile sağlık merkezine gelen E. S. (55) ile Dr. Mustafa Hürkal Tezvar arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Karşılıklı darp olayının ardından fenalaşan Dr. Tezvar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'daki aile sağlık merkezinde doktor ve hasta arasında kavga çıktı! Doktor yoğun bakıma alındı

Olay, saat 15.30 sıralarında Ortakent Mahallesi 12 No’lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle birlikte tatile gelen E. S. (55), ateş şikayeti nedeniyle kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile birlikte aile sağlık merkezine gitti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Misafir girişi yaptıktan sonra E. S., içeride hastası bulunan Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın muayene odasına girdi. Tezvar iddiaya göre ateşi bulunan E. S.’ye hastaneye gitmesini söyledi. E. S. ise burada tedavi edilmesini istedi. Doktor Tezvar ile hasta E. S. arasında yaşanan sözlü tartışmada taraflar birbirlerini karşılıklı olarak darbetti. Yaşanan kavga, gürültü üzerine odaya giren hasta yakınları ve aile sağlık merkezinde çalışanlar personel tarafından sonlandırıldı.

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DOKTORUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay sırasında fenalaşan Dr. Tezvar, yere yığıldı. Tezvar’a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Dr. Tezvar, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri E. S. ve kız kardeşi Ö.S.A.’yı gözaltına alarak, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Hastanede tedavisi devam eden Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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