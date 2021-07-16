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Bodrum'daki araç yoğunluğu kazaya sebep oldu

16.07.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki aracın karıştığı ilginç trafik kazası, maddi hasarla atlatıldı.

Bodrum'daki araç yoğunluğu kazaya sebep oldu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyük kentlerden Bodrum’da çok sayıda tatilci gelmeye devam ediyor. Yoğun araç girişinin olduğu ilçede, trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor.

DİĞER ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Bodrum - Milas karayolunda yaşanan ilginç trafik kazası, görenleri hayrete düşürdü. Bodrum istikametine gelen bir ciple otomobil, Güvercinlik Mahallesi’ni geçtikten sonra çarpıştı. Çarpışmanın ardından cip refüjle otomobil arasında kaldı. Kaza sebebiyle cipin iki sağ tekeri diğer otomobilin üzerinde kaldı.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası polis ekibi, bölgeye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum
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