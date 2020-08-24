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  4. Bodrum'daki ünlü işletmede büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu

Bodrum'daki ünlü işletmede büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sosyetenin uğrak mekanı olan Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’nde bulunan ünlü işletmede maske-mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı işletmede birbirine giren 2 kişi güçlükle ayrıldı.

Bodrum'daki ünlü işletmede büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu

Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı’nda iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı.

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Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

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Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum’un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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