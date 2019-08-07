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Bodrum'daki yangın büyüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Bodrum'daki yangın büyüyor!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Mahallesi ile Milas'ta orman yangını çıktı. Bodrum Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.
Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.

Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Aydın'ın Nazilli ilçesi ve İzmir'in yanı sıra yakın illerden destek ekipler çağrıldığı öğrenildi.

Yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.

KÖY SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi'ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.

MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

Milas'ta da Tuzabat Mahallesi Boğaçukur Mevkisi'ndeki ormanlık alanda bugün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.


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