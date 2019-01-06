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Bodrum Deve Güreşi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

Festivalde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden getirilen 150 deve mücadele etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri festivali yapıldı.

Bodrum Belediyesince Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen Bodrum Deve Güreşi Festivali'nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden getirilen 150 deve güreşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, develerin kıyasıya mücadelesi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Etkinlikte, güreşmek istemeyen bazı develer meydandan kaçtı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir toplumu ayakta tutan şeyin örf, adet ve kültürleri olduğunu ifade ederek, bu kültürü uzun süredir sürdürdüklerini belirtti.

Akşam saatlerine kadar devam eden güreşleri 10 bine yakın kişi, aileleriyle piknik yaparak izledi.

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Arena bodrum Deve Deve Güreşi güreş Muğla

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