Bodrum dünyaca ünlü otel ve restoran zincirlerinin markajında

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un, dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde." dedi.

Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation-MTF) tarafından Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) desteğiyle bölgedeki ülkelerin turizm alanındaki iş birliğini artırmak, turizmin geleceğini ele almak ve bu alandaki yeni trendleri değerlendirmek üzere düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu Malta'da gerçekleştirildi.

Akdeniz kıyısındaki ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey katılımcılara hitap eden Aras, Malta'da gerçekleştirilen buluşmanın katılımcı tüm ülkelere ve dünya turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin ve Bodrum'un turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Aras, ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların yanı sıra geçmişten bugüne toplumların meydana getirdiği tarihi ve beşeri kaynaklarıyla turizm arzı bakımından güçlü ve alternatif olanakları bulunduğunu anlattı.

Aras, ekonomik ve sosyal alanlar başta olmak üzere birçok sektöre direkt olumlu katkısı olan turizmde rekabet gücünün artırılması için Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, Kovid-19 sonrası hayata geçirilen uygulamalarda bahsetti.

- "Bodrum'un cazibesi her geçen gün artıyor"

Bodrum Belediye Başkanı Aras, 3 bin 500 yıllık tarihiyle kadim medeniyetlerden miras aldığı uygarlığı, doğal güzellikleri ve özgün mimarisiyle öne çıkan Bodrum'un karakteristik özellikleriyle yerli ve yabancı turistler nezdinde cazibesini her geçen gün artırdığını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi "yeryüzü cenneti" ve "güzelliklerin buluştuğu yer" olarak tanımladığını aktaran Aras, Bodrum'un salgın döneminde artan nüfusundan bahsetti.

- "Bodrum'a yatırım bir fırsat olarak görülüyor"

Aras, Bodrum'a dünyanın dört bir yanından üst düzey turistlerin geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pansiyonculukla başlayan turizm yolculuğunda büyük kitlelere hizmet ederek devam eden Bodrum, şimdi de dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde.

Mega ve süper yatlara hizmet veren markalar ile önemli konut markaları da Bodrum'da yatırım için fırsat kolluyorlar. Şu anda Bodrum'a yapılacak yatırım bir fırsat olarak görülüyor. Çünkü Bodrum tarihiyle olduğu kadar eğlence sektörü, gastronomisi ve dillere destan mavi yolculuğuyla; yelken sporları ile kültür ve sanatın başkenti olma yolunda ilerlemesiyle adından söz ettiriyor."

Aras, Bodrum'a gelen yatırımcılardan kentin tarihine, kültürüne ve doğal güzelliklerine saygılı olmalarını istediklerini kaydederek, bu konuda taviz vermediklerini bildirdi.

- "Turizmde iklim hassasiyeti taşıyan ülkeler kazançlı çıkacak"

Aras, turizm sektöründe yeşil dönüşümden bahsederek, sektörü karbon ayak izinden arındırmak için yeni çözümlerin üretilmesi ve yeniliği artıran yatırımların yapılması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilir turizm için bilgi ve teknolojiyi daha etkin, hızlı ve duyarlı hale getirmek gerektiğini vurgulayan Aras, çevre ve iklim konusunda kaygılı olan ülkelerin orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağını anlattı.

Aras, Bodrum'un iklim konusunda çok hassas olduğunu kaydederek, kısa süre önce AB Komisyonu'nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimine dahil olduklarını hatırlattı.

Turizm kaynaklarını doğru kullanan ve tahrip etmeyen ülkelerin bu varlığı geleceğe miras bırakabileceğini aktaran Aras, turizmde sürdürülebilirliğin öneminden bahsetti.

Aras, turizmde teknoloji kullanımına daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, dijitalleşmeyle gelen teknolojilerin turizm sektöründe ziyaretçi deneyimlerini farklılaştırma ve zenginleştirme olanaklarını artırdığını ve bu durumunda çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

- "Türkiye küresel salgın sonrası çok hızlı toparlandı"

Konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Aras, Türkiye'nin küresel salgın sonrası çok hızlı toparlandığını ve 2021'de 30 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Bu yılın ilk 4 ayında ziyaretçi sayısı yaklaşık 9 milyon oldu. Ocak-nisan döneminde yabancı turist sayısı ise yüzde 172,5'lik artışla 7,5 milyona yaklaştı." dedi.

Türkiye'nin bu yıl turizmde koyduğu hedeflerden bahseden Aras, Bodrum'un da Kovid-19 sonrası çok hızlı toparlandığını bildirdi.

2022'ye çok iyi başladıklarını, ilk 4 ayda kente gelen yabancı sayısının 2019 ile hemen hemen aynı olduğunu kaydeden Aras,"2022'de deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019'u geçecek. 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Salgın öncesi rakamlara birçok destinasyondan bir yıl önce yani bu sene ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bodrum, Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonu"

Aras, dünyanın dört bir yanından önemli konukların katıldığı Akdeniz Turizm Forumu'nda Bodrum'a çok yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Katılımcıların Bodrum sunumunu ilgiyle izlediğini dile getiren Aras, oturumun bitmesinin ardından dinleyicilerin çok sayıda sorusu ile muhatap olduklarını vurguladı.

Aras, "Bodrum olarak Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonuyuz. Elimizdeki varlıklar ve sahip olduğumuz potansiyel Akdeniz'deki diğer tüm destinasyonlardan daha fazla. Popülaritemiz çok yüksek. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm merkezi haline getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Akdeniz'i bir barış, demokrasi ve refah alanına dönüştürme çağrısında bulunduğunu aktaran Aras, "Akdeniz'i bir bütün olarak ele alalım ve bu çanağı dünyanın en önemli turizm çanağı haline getirelim' dedi ve bu çağrılarının çok ciddi karşılık bulduğuna dikkati çekti.

- Malta Cumhurbaşkanı Vella'dan Başkan Aras'a ödül

Öte yandan, zirve kapsamında Akdeniz Turizm Forumu'na katkı sunan kurum ve kuruluşlara ödül verildi.

Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras, etkinliğe sunduğu katkıların yanı sıra turizm alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından ödüllendirildi.

