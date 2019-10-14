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Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, sonbahara rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajlara da yansıdı.

Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sonbahara rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajlara da yansıdı. Geçen hafta aralıklarla sağanağın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte plajlar, Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinden turistlerle doldu. Güneşlenen turistler, renkli görüntüler oluşturdu.
Bodrum'daki plajlar, ekim ayı olmasına rağmen dolarken hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını dolduran turistlerin bazıları güneşlenip yüzdü, bazıları da su sporları yaptı. Kimileri de günübirlik teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Danimarka’dan Türkiye’ye tatile geldiğini söyleyen turist Camilla Sofia, "Bodrum'a aşık oldum. Her yıl tatile geliyorum ve ülkeme geri dönmek istemiyorum. Özellikle ekim ayından Bodrum ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kalabalıktan hoşlanmayanlar bu ay tatil yapsın. Hiç yabancılık çekmiyorum. Türk insanları sıcakkanlı ve misafirperver. Deniz suyu sıcaklığı ise beklentimin üzerinde" dedi.

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Bodrum ekim ayında yazı yaşıyorBodrum ekim ayında yazı yaşıyorBodrum ekim ayında yazı yaşıyorBodrum ekim ayında yazı yaşıyor

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