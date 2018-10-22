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BODRUM Göçmenleri taşıyan tekne battı ARŞİV

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

BODRUM Göçmenleri taşıyan tekne battı ARŞİV

BODRUM Göçmenleri taşıyan tekne battı ARŞİV

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldüBodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü
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