Bodrum guletleri için yeni pazar arayışları

ALİ BALLI - Bodrumlu ustaların ellerinde hayat bulan, kaliteli işçiliği ve estetiğiyle dikkati çeken Bodrum guletlerinin Almanya, Fransa ve Katar gibi farklı ülkelerdeki fuarlarda yat imalatı ve mavi yolculukla ilgili tanıtılıp pazarlanması için çalışmalar yapılıyor.

Yaz aylarında mavinin bütün tonlarının yer aldığı eşsiz Bodrum koylarına yelken açan Bodrum guletleri ile günlük gezi tekneleri ve motor yatların yeni sezona hazırlık kışlama ve bakım çalışmaları sürüyor.

Boyları 15 ile 35 metre arasında olan, fiyatları da 100 bin avro ile 2 milyon avro arasında değişen tekneler, yeniden denizle buluşacağı günü bekliyor.

İçmeler mevkisindeki tersanelerde bakıma ve kışlamaya çekilen 3 bine yakın teknenin bulunduğu bu tersanelerde ise 5 bine yakın sektör çalışanının hizmet verdiği belirtildi.

- "Yat imalat sanayimiz çok büyük"

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un mavi yolculuğuyla deniz sektöründeki yerinin Türkiye'de ve dünyada tartışmasız olduğunu söyledi.