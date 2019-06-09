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Bodrum Halk Plajı tatilcilerin hizmetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bayramın ilk günü açılışını yaptığı "Bodrum Halk Plajı" yerli turiste nefes aldırdı - Girişlerin ücretsiz olduğu, bir hemşire ve iki cankurtaranı bulanan plaja gelen vatandaşlar, bayram boyunca yüzmenin keyfini çıkardı - Bodrum Halk Plajı Tesis Müdürü Barış Uluçay: - "Vatandaşlar denizi çok temiz buluyor. Sabah 08.00 itibarıyla misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Henüz tanınmış bir yer olmamasına karşın çok büyük ilgi var" - Plajı kullanan Ayla Karabeyaz: - "Emekliyim. Emekli birinin beach clublara gitmesi biraz zor. Bu çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

OSMAN URAS - DURMUŞ GENÇ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ramazan Bayramı'nın ilk günü açılışını yaptığı "Bodrum Halk Plajı" yerli turistin gözdesi oldu.

Ege ve Akdeniz kültürünün harmanlandığı, masmavi denizi, tarihi, kültürel değerleri, eğlence hayatı, bakir koylarıyla ünlü Bodrum'daki plaj ve tesislerin tamamında bayram boyu yoğunluk yaşandı.

Turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Göltürkbükü, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük plajlarında güneşlenip masmavi sularda denize girdi, ilçedeki tarihi alanları gezdi.

Bakan Ersoy'un bayramın ilk günü Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açılışını yaptığı "Bodrum Halk Plajı" da tatilde yerli turistleri ağırladı.

Bakan Ersoy'un, açılışında "Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek lazım. Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz." ifadelerini kullandığı halk plajı, istenilen ilgiyi gördü.

Girişlerin ücretsiz olduğu, bir hemşire ve iki cankurtaranı bulanan plaja gelen vatandaşlar, bayram tatili boyunca gönüllerince denize girip güneşlendi. Plaja günlük yaklaşık bin kişi giriş yaptı.

- "Yabancı turistler de geliyor"

Bodrum Halk Plajı Tesis Müdürü Barış Uluçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plajda 400 kişilik şezlong kapasitesi olduğunu, oturma alanlarıyla birlikte yaklaşık bin kişiye hizmet verilebildiğini belirtti.

Yiyecek içecek konusunda yeni konseptler geliştireceklerini dile getiren Uluçay, plaja gelen tatilcilerin önerilerini dinleyip bu yönde de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Tesisin 3 dönümde kurulduğunu ifade eden Uluçay, şöyle konuştu:

"Bir dönümü sadece iskele olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar denizi çok temiz buluyor. Sabah 08.00 itibarıyla misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Henüz tanınmış bir yer olmamasına karşın çok büyük ilgi var. Halkımız birbirine tavsiye ediyor. İlk açtığımız gün 150 kişiydi, şu an bin kişiye hizmet vermeye başladık. Bunun daha da artacağına inanıyoruz."

Uluçay, "Danirmarkalı, Polonyalı, Alman ve İngiliz misafirlerimiz de plaja gelmeye başladı. Buranın temizliğini otellerinde duymuşlar, birbirlerine tavsiye etmişler. Yabancı dil konusunda sıkıntı çekmiyoruz." dedi.

- "Çok temiz, gayet kullanışlı yapmışlar"

Yaklaşık 8 yıldır Bodrum'da yaşayan Erkman Karaca da plajla ilgili "Çok memnun oldum. Çok beğendim. Yapanların ellerine sağlık, Allah razı olsun. Deniz, tesis ve hizmet güzel." diye konuştu.

İskender Önder ise plajın çok güzel ve temiz, kullanım alanlarının da çok iyi olduğunu belirterek, "Fiyatlar dışarıya göre çok uygun. Böyle halk plajları yaygınlaştırılsın. Alternatiflerin olması çok iyi. Bunlar artıkça kalite de artar." değerlendirmesinde bulundu.

Tatilcilerden Ayla Karabeyaz, plajın yerli turiste nefes aldırdığını vurguladı.

Tesisi çok güzel bulduğunu anlatan Karabeyaz, "İleride daha kalabalık olursa nasıl olur, onu bilemiyorum. Bodrum'da bir iki tane daha olsa çok daha güzel olur. Çünkü özellikle tatil günlerinde Bodrum'a gelenler çok. Emekliyim. Emekli birinin beach clublara gitmesi biraz zor. Bu çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Yavuz da plajın açıldığını duyunca araştırıp yerini bulduklarını kaydederek, "Bodrum'a böyle bir yer lazımdı. Çok memnun kaldık, çok güzel. Bir iki tane daha lazım." dedi.

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