Bodrum, İstanbul’a çıkarma yaptı!

Bodrum’a tatile gelen, çalışmaya gelen ve yazlıkçılar AK Partinin ve CHP’nin yaptığı organizasyonla İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için yollara düştü. Uçakla, Otomobiller ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Öğlen saatlerinden başlayan otobüs uğurlamaları Gece geç saatlere kadar sürdü.

OTOBÜSLERİN ARKASINDAN SU DÖKTÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimine gidecek Bodrum’daki Cumhuriyet Halk Partili seçmenlere CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından 37 otobüs hazırlandı. Otobüsler, bugün akşam saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir Akaryakıt İstasyonu’nun bulunduğu alandan hareket etti. Yaklaşık bin 750 seçmen İstanbul’a uğurlandı. Seçmenleri uğurlamaya çok sayıda vatandaş katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise otobüsleri teker teker gezerek seçmenlere iyi yolculuklar diledi. Otobüslerin arkasından su döken Aras, “Her şey çok güzel olacak” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum’dan İstanbul’a umudu uğurladıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Ekrem Başkan’ın dediği gibi umut dilini, sevgi dilini Bodrum’dan İstanbul’a taşıyoruz. Ben de geçen hafta İstanbul’daydım. Birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bütün vatandaşlarımız ‘Her şey çok güzel olacak’ diyor. Açıkçası ben de çok umutluyum. Biz Bodrum’dan giderek Ekrem Başkan’ın gasp edilen hakkını teslim edeceğiz. İlçe örgütümüzün çalışmaları sayesinde bin 500’e yakın hatta fazlası vatandaşımız şu anda Bodrum’dan İstanbul’a taşınıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.”