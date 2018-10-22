BODRUM Kaçak göçmen teknesi battı 2 ölü 18 kişi kurtarıldı EK

YER OLMADIĞI İÇİN TEKNEYE BİNEMEYEN14 KAÇAK YAKALANDI Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken, tekneleri batan kaçak göçmenlerle ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karada olay yerine yakın bölgede, çoğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni yakaladı. Emniyete götürülen kaçak göçmenlerden birinin, ifadesinde, "Teknede yer olmadığı için bizi almadılar. Biz de kenarda bekliyorduk; ancak kısa süre sonra teknenin battığını görünce büyük korku yaşadık. Sevinelim mi, üzülelim mi bilemedik" dediği öğrenildi. 'Ela' isimli batan tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalış timinin çalışmasıyla hava balonları ile su yüzüne çıkarıldı. Teknenin karaya getirildiği belirtildi. ÖLENLER KIZ ÇOCUĞUYMUŞ Öte yandan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin, 10 yaşlarındaki 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)



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