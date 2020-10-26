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  4. Bodrum Kalesi’nde vinç kazası: 1’i ağır 2 işçi yaralı

Bodrum Kalesi’nde vinç kazası: 1’i ağır 2 işçi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Bodrum Kalesi restorasyon çalışmalarında vincin taşıdığı çuval işçilerin üzerine düştü.

Bodrum Kalesi restorasyon çalışmalarında vincin taşıdığı çuval işçilerin üzerine düştü. İçinde taş olduğu öğrenilen çuval nedeniyle biri ağır, iki işçi yaraladı.
Öğlen saatlerinde çalışmalarına devam edilen Bodrum Kalesinde vinç tarafından çakıl yüklü çuval taşındığı sırada yaklaşık 40 metre yüksekte çuval yırtıldı. O sırada aşağıda çalışma yapan iki işçinin üzerine yaklaşık 200 kilogramlık çakıl döküldü.
Enkaz altında kalan işçilerden biri ağır şekilde yaralanırken diğeri hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Alınan ihbar doğrultusunda kaleye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çalışan diğer işçilerin yardımıyla yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi.
Başkan yardımcıları ile birlikte kaleye gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Müze Müdürü Hüseyin Toprak’a geçmiş olsun diyerek olay hakkında bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve özel bir hastanede tedavi altında tutulduğunu bildirdi.

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