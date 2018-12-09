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Bodrum katında kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ailevi sorunları olduğu iddia edilen işsiz Sabahattin B.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ailevi sorunları olduğu iddia edilen işsiz Sabahattin B. (58), oturduğu binanın bodrum katında, kendini iple boruya asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Kader Apartmanı'nda meydana geldi. Aileve sorunlar yaşadığı öne sürülen 4 çocuk babası Sabahattin B., oturduğu binanın bodrum katından, kendisini iple boruya astı. Daha önce de birkaç kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen Selahattin B.'ye ulaşamayan yakınları, bodrum katı kontrol ettiklerinde cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından Sabahattin B.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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