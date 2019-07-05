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Bodrum katını kuşları için doğal yaşam alanına dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bitlisli kayak antrenörü Sedat Doymaz, hobi olarak beslediği 130 muhabbet kuşu için oturduğu binanın bodrum katında renkli yuvalar ve ağaç dallarıyla doğal yaşam alanı oluşturdu - Sedat Doymaz: "Kuşları çok seviyorum. Onlarla zaman geçirmek beni mutlu ediyor"

BİTLİS (AA) - Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapan Sedat Doymaz, oturduğu binanın bodrum katını, hobi olarak beslediği 130 muhabbet kuşu için doğal yaşam alanına dönüştürdü.

3 yıl önce evine bir çift muhabbet kuşu alan Doymaz, kuşlardan elde ettiği yumurtaları kuluçkaya yatırarak bu sayıyı 130'a çıkardı.

Sayıları sürekli arttığı için kuşları evinde besleyemeyen Doymaz, binadaki komşularının rızasını da alarak bodrum katındaki bir bölümü kuşlarına ayırdı.

Onlarca yuva ile ağaçların dalları ve gövdesiyle kuşlar için doğal yaşam alanı oluşturan Doymaz, birbirinden güzel kuşların bakımıyla da yakından ilgileniyor.

Kuşlara sevgisiyle görenleri şaşırtan Doymaz, gözü gibi baktığı kuşlarına telefon veya radyodan da müzik dinletiyor.

Doymaz, yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri kuşlara ilgi duyduğunu, üç yıl önce de muhabbet kuşu beslemeye başladığını söyledi.

Bina sakinlerinin rızasıyla binanın bodrum katına kuşları için özel bir alan oluşturduğunu belirten Doymaz, "İlk etapta bir çift kuş aldım. Kuş yetiştiren bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir çift daha alarak yavru üretmeye başladım. Sonra sayıları sürekli arttı. Kuşları çok seviyorum. Onlarla zaman geçirmek beni mutlu ediyor. Boş zamanlarımda kuşlarımla ilgileniyorum. Şu an 80 çift kuş, 50'de yavru var. Uğraş isteyen bir iş ama zevkle yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Kuşları satmıyorum ama isteyen yakınlarıma ve dostlarıma hediye ediyorum." sözlerine yer verdi.

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Bitlis kuş sevgisi muhabbet kuşu Sedat Doymaz

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