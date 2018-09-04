Bodrum katta iğrenç olay!

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki M.M.G, saklanmak için bir apartmanın merdiven boşluğuna girdi.

Bu sırada oyuna katılmak istediğini belirten komşusu M.A.Ö (45) kız çocuğunu bodrum katına götürerek burada cinsel istismarda bulundu. Diğer çocukların bağırma seslerini duyan M.A.Ö'nün paniklemesinden faydalanan M.M.G ağlayarak şüphelinin elinden kaçtı. Çocuğun yaşadığı olayı yakınlarına anlatması üzerine M.M.G'nin yakınları polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken mahalle sakinleri, M.A.Ö'nün evinin camlarını kırarak tepki gösterdi. Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli M.A.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'UYKUSUNDA SAYIKLAMAYA BAŞLADI'

Kızı istismara uğrayan Murat G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kronik karaciğer ve şeker hastası olduğunu belirtti. Son zamanlarda kızının davranışlarında değişiklikler fark ettiğini ifade eden Murat G, "Kızımın hastalığını bilen mahalle sakinleri onu el üstünde tutarlar. Kızım korkan ya da çekinen bir yapıya sahip değildi. Ancak son zamanlarda tedirgin davranışlar sergilemeye başladı. Uykusunda sayıklamaya başladı. Yastığını düzeltmek istesek irkilerek kalkıyordu. Değişiklikleri gördüm eşime de söyledim. Ancak biz hastalığından kaynaklanıyor zannettik." dedi.