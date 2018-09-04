HABER

Bodrum katta iğrenç olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 07:34 | Son Güncelleme

Adana'da 45 yaşındaki adam, saklambaç oynayan çocuklardan 8 yaşındaki kızı kandırıp apartmanın bodrum katına indirdi Küçük kızı istismar eden zanlının daha önce de aynı iğrençliği yaptığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklandı

Bodrum katta iğrenç olay!

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki M.M.G, saklanmak için bir apartmanın merdiven boşluğuna girdi.

Bu sırada oyuna katılmak istediğini belirten komşusu M.A.Ö (45) kız çocuğunu bodrum katına götürerek burada cinsel istismarda bulundu. Diğer çocukların bağırma seslerini duyan M.A.Ö'nün paniklemesinden faydalanan M.M.G ağlayarak şüphelinin elinden kaçtı. Çocuğun yaşadığı olayı yakınlarına anlatması üzerine M.M.G'nin yakınları polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken mahalle sakinleri, M.A.Ö'nün evinin camlarını kırarak tepki gösterdi. Yapılan soruşturmanın ardından şüpheli M.A.Ö sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'UYKUSUNDA SAYIKLAMAYA BAŞLADI'

Kızı istismara uğrayan Murat G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kronik karaciğer ve şeker hastası olduğunu belirtti. Son zamanlarda kızının davranışlarında değişiklikler fark ettiğini ifade eden Murat G, "Kızımın hastalığını bilen mahalle sakinleri onu el üstünde tutarlar. Kızım korkan ya da çekinen bir yapıya sahip değildi. Ancak son zamanlarda tedirgin davranışlar sergilemeye başladı. Uykusunda sayıklamaya başladı. Yastığını düzeltmek istesek irkilerek kalkıyordu. Değişiklikleri gördüm eşime de söyledim. Ancak biz hastalığından kaynaklanıyor zannettik." dedi.

OĞLUNDAN KORKMUŞ

Çocuğunun olay günü arkadaşlarıyla saklambaç oynadığını ifade eden Murat G, şöyle devam etti: "Şüphelinin oğlunun da aralarında bulunduğu çocuklar saklambaç oynuyorlarmış. O şahıs 'Bende sizinle oynayacağım' diyerek oyuna dahil olmuş. Kızım apartmanda saklanırken alıp bodrumun sığınak bölümüne götürmüş. Bodrumda kızıma istismarda bulunmuş. Bu sırada şahs saklambaç oynayan oğlu bağırınca, 'görünürüm' endişesiyle korkmuş. Bu durumu fırsat bilen kızımda elinden ağlayarak kaçmış." dedi.

Olay öncesi başka bir sorun nedeniyle şüpheliyle tartıştıklarını anlatan Murat G, şunları kaydetti:

"Tartıştığımızı gören kızım yaşadığı olayı mahalledeki bir ablasına oda bizim hanıma anlatınca istismar ortaya çıktı. Kızım daha önce aynı kişi tarafından istismara uğramış. Ancak biz adama zarar veririz ve 'babasız kalırım' korkusuyla bir şey söylememiş. Olayı öğrenince durumu polise bildirdik. Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik.Hastaneden raporları aldık. Psikolog nezaretinde savcı tarafından ifadesi alındı. Olay şahit olan 3 çocuk daha var. Yapan kişi soruşturma kapsamında tutuklandı."

Şüphelinin aynı mahallede 2 çocuğa daha istismarda bulunduğu iddia edildi.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldıAfrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana istismar

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da öldürülen minik Eylül'ün babası yaşadıkları acıyı anlattı

Ankara'da öldürülen minik Eylül'ün babası yaşadıkları acıyı anlattı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

KYK personel alımı sonuçları belli oldu! İşte KYK personel alımı sonuçları sorgulama sayfası (Kazananlardan istenen belgeler)

KYK personel alımı sonuçları belli oldu! İşte KYK personel alımı sonuçları sorgulama sayfası (Kazananlardan istenen belgeler)

Günlük burç yorumları: 4 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Brunson iddianamesinde dikkat çeken Mormonlar detayı

Brunson iddianamesinde dikkat çeken Mormonlar detayı

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.