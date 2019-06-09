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Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı ANKARA’da, etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17), kapıyı kırarak açan polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı

ANKARA’da, etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17), kapıyı kırarak açan polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış, Sincan ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak’taki apartmanın bodrum katında yaşayan Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman, bir anda yükselen sel suları nedeniyle dairede mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, boğulmak üzere olan anne ve kızını kurtarmak için çalışma yaptı. Dairenin kapısını kıran Fatih Polis Merkezi'nde görevli Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, sel sularının tahliye edilmesini sağladı. Yüksekliği 1,5 metreyi bulan suların arasından son anda kurtarılan anne ve kızı tedavi amaçlı hastaneye götürülürken, evde hasar oluştu.

Görüntü dökümü:
- Polis ekiplerinin kapıyı kırma anı
- Kurtarma çalışması
- Sel sularından görüntü

Haber: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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