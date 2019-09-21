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Bodrum katta oluşan su birikintisi, 3 yaşındaki çocuğun hayatına mal oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bir binanın bodrum katında oluşan su birikintisine düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun kalbi durdu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bir binanın bodrum katında oluşan su birikintisine düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile tekrar hayata dönen küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu iki kadın Kurtuluş Camisi girişinde dilenirken, yanlarında getirdikleri 3 yaşındaki Tanır Akhalil adındaki çocuk, cami bitişiğinde bulunan bir binanın açık olan bodrum katı penceresinden yaklaşık bir metre derinliğinde oluşan suya düştü. Cami önünde dilencilik yapan anne, Akhalil’in yokluğunu görünce çocuğunu aramaya başladı. Bir süre sonra çocuğunun bodrum katındaki su birikintisine düştüğünü gören annenin feryadı ile olay yerine koşan vatandaşlar, bodrum katına girerek suda dakikalarca kalan çocuğu çıkarttı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir kliniğe götürülen çocuğa ilk müdahale burada yapıldı. Talihsiz çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bismil Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleyle çocuğun kalbi tekrar çalıştırıldı.
Küçük çocuk, Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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