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Bodrum kattaki atölyeden 17 ülkeye ihracat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşadığı apartmanın 85 metrekarelik bodrum katında marangozluk yapan Özgür Ulus, kurduğu internet sitesi sayesinde 17 ülkeye ihracat yapıyor.

Bodrum kattaki atölyeden 17 ülkeye ihracat

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da yaşadığı apartmanın 85 metrekarelik bodrum katında marangozluk yapan Özgür Ulus, kurduğu internet sitesi sayesinde 17 ülkeye ihracat yapıyor.
Bursa'da 2010 yılında, marangoz olan babasının yanında çalışmaya başlayan Özgür Ulus, mesleğini bir adım ileri taşımak için çeşitli atılımlarda bulundu. Dünyanın dört bir yanından çeşitli ağaçlar ithal edip işlemekle işe başlayan Ulus, kurduğu internet sitesi üzerinden satışa başladı. İşinde uzmanlaşan Özgür Ulus, her tür ağacın hammaddesini ithal edip işlediği ürünler ile ahşap oymacılığı yapanlar için çeşitli alet ve malzemelerin de satışı konusunda marka haline geldi.
Çeşitli endişelerle internet sitesi kurduğunu söyleyen Ulus, "2010 senesinde internet sitesi kurdum. Her şey internet sitesini kurduktan sonra değişti. Burada insanların bizi bulmaları, bizim, onların dertlerini dinlememiz, onların sorunlarına çözüm üretmemiz daha da kolaylaştı. Sonra işler katlanarak yukarı doğru gitti. Şu anda çok fazla insanın ahşaba ve ahşap işçiliğine ilgisi var. Çünkü bunlar gelişen teknolojiyle birlikte kayboldu. İnsanlar da tekrar bunları canlandırmak için canla başla uğraşıyor. Biz bu işe başladığımız zaman Türkiye’de internet üzerinden ahşapla ilgili hiçbir şeyin satışı yoktu. Tabi ilk yaptığımız zaman bizim de tereddütlerimiz vardı. Çünkü internet bir derya, on milyonlarca ürün var ama ahşapla ilgili hiçbir ürün yok. 'Burada bu ürün satılır m?' dedik. Sonra ben yurt dışındaki internet kanallarının araştırdım. Orada gördüm ki insanlar ahşap satıyor, ahşapları alan insanlar forum siteleri kurmuşlar, burada yaptıkları işleri gösteriyor. Dönüp baktığınız zaman ülkemizde böyle bir şey yok" dedi.
'DÜKKANA GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR'
Babasından devraldığı 38 yıllık atölyede çalıştıklarını belirten Ulus, dışarıdan gelen müşterilerin işyerine görünce şaşırdıklarını söyledi. Ulus, "Yerimiz mahalle içinde evimizin altında. Buraya gelen müşterilerimiz oluyor şehir dışından. Hatta ülke dışından da gelenler oldu. İlk kapıdan girdikleri zaman şaşırıyorlar. ‘Acaba yanlış yere mi geldik, biz AVM hayal etmiştik, spot ışıkları, yoğun çalışan pazarlamacıları olan bir yer hayal etmiştik’ deyip, şaşırıyorlar. Ancak bizle tanışıp yaptıklarımızı gördükten sonra bütün sorularına doğru cevap alıp, memnun olduktan sonra ilk geldikleri andaki tepki, sempatiye dönüşüyor. Bunun dezavantajını yaşıyoruz, ama bence avantajı daha büyük. Burada biz hizmet işiyle, sanat işiyle uğraşıyoruz. Onun için yerin hiç önemi yok. Önemli olan bilgi. Önemli olan verilen hizmetin kalitesi" diye konuştu.
17 ÜLKEYE İHRACAT
Atölyelerinde 83 çeşit ağaç olduğunu belirten Ulus, "Ülkemizde böyle başka bir yer yok. Değişik kıtalardaki ülkelerden ağaç alımı yapıyoruz. Çünkü her ağaç ayrı bir meslekte, ayrı bir işte kullanılıyor. Her ağacın ayrı bir karakteri var. Her ağaçta yapılacak iş çok farklı. 3 kıtada 17 ülkeye yaptığımız ürünlerden ve malzemelerimizden ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin 81 iline ürün gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerden çok güzel eserler yapılıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bodrum kattaki atölyeden 17 ülkeye ihracatBodrum kattaki atölyeden 17 ülkeye ihracatBodrum kattaki atölyeden 17 ülkeye ihracatBodrum kattaki atölyeden 17 ülkeye ihracat

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