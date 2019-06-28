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Bodrum kilimleri görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açılan 'Bodrum Kilimleri Sergisi'nde asırlık kilimler ilgi gördü.

Bodrum kilimleri görücüye çıktı

BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açılan 'Bodrum Kilimleri Sergisi'nde asırlık kilimler ilgi gördü.
Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (KARAOVA-DER) işbirliğiyle açılan 'Bodrum Kilimleri' adlı sergide bazıları 300 yıllık olan toplam 26 kilim, görücüye çıktı. BODTO Sergi Salonu'ndaki sergi açılışına, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras da katıldı. Sergide Bodrum'un bir zamanlar geçim kaynağı dokumacılıkta kullanılan dokuma tezgahı ile malzemeler de yer aldı. Sergide ayrıca asırlık kilimlerin öyküsü ve tekniğini anlatan bilgi notları dikkat çekiyor. Asırlık kilimleri dikkatle inceleyen Başkan Aras, bir ara Karaova'dan Neşe Cangır'ın başında olduğu nostaljik dokuma tezgahının başına geçerek, ilmek attı. Bodrum'un en büyük zenginliğinin tarihinden ve kültüründen gelen gelenekleri olduğunu söyleyen Başkan Aras, bugün metropole dönüşmeye başlayan Türkiye'nin en gözde turizm merkezinde 'yerele sahip çıkmak' gerektiğine işaret etti. Başkan Aras, "Bodrum'u korunması, yerel değerlerine ve kültürüne sahip çıkmakla mümkündür. Aynı zamanda, bu yarımadaya tatil yapmak ya da yerleşmek için gelen insanların Bodrum kültürüne, doğasına, denizine, mimarisine adapte olarak uyum sağlaması çok önemli. Bodrum'un kültürü dünyaya yeter. Biz bu kilimleri naftalin kokuları arasında görür, sandıklarda saklardık. Çünkü annelerimiz bunlara çocuğu gibi sahip çıkardı" diye konuştu. Karaova Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Başol ise, halı ve kilim dokuma geleneğinin aynı zamanda turistik bir değer olduğunu da belirterek, "Biz yerele sahip çıktığımız ölçüde evrensel oluruz" dedi. Bodrum Kilimleri Sergisi, 26 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.
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Bodrum kilimleri görücüye çıktıBodrum kilimleri görücüye çıktıBodrum kilimleri görücüye çıktıBodrum kilimleri görücüye çıktı

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