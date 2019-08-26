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Bodrum koylarında lüks yat yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde, maviyle yeşilin buluştuğu doğa harikası koylarda yat yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda lüks yatların çokluğu dikkati çekiyor.

Yaz tatillerini otel konforundaki lüks yatlarda geçirmeyi tercih eden bazı turistler, tekneleriyle Bodrum'un sakin koylarına demir atarak güneşin ve çevredeki doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Bodrum Cennet Koyu başta olmak üzere Bitez, Yalıçiftlik, Ortakent-Yahşi, Turgutreis, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü, Yalıkavak ve Torba açıklarındaki koylara kiraladıkları ya da sahibi oldukları süper yatlarla gelen tatilciler, doğayla iç içe tatil geçiriyor.

Çoğu zaman yemeklerini yatlarında yemeyi tercih eden turistler, bazen sürat botlarına binerek karadaki lüks mekanlara geliyor. Bazıları da denizde su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

Koylarda birbiri ardına sıralanan yatları yakından görmek isteyenler ise teknelerle bölgeye gidip fotoğraf çekiyor.

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