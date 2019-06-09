Bodrum koylarını mesken tutan beyaz fok balığını şikayet ettiler

Bodrum’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler denize girdikleri koyda beyaz fok balığı görünce şok oldu. Bodrum sahillerini mesken tutan beyaz fok balığını koyun bulunduğu site sakinlerinin ise şikayet ettiği iddia edildi.

Gümbet sahilini mesken tutan beyaz fok balığını gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Sahilde bulunan bir iskelenin altından dinlenmeye çekilen fok balığını çekmek için turistler birbirleriyle yarıştı. İskele altında yatan beyaz fokun kimseyi umursamaması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca iskele altında dinlenen fok balığı daha sonra denize girerek gözlerden kayboldu.

Site sakinleri rahatsız oldu

Aylardır aynı bölgede dinlenen fok balığına işletmeciler “Binnaz” ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku, bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesine şikayet ettikleri öğrenildi. Denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan kaldırılmasını istediler.

Kendi doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı.