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Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp, yan yattı

26.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirli 27 metre uzunluğundaki 'Sultan-2' isimli gulet tekne su alıp, yan yattı. Hemen yanındaki başka bir tekneye yaslanan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp, yan yattı

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Bodrum Limanı'nda demirli 'Sultan-2' isimli gulet tekne, saat 15.00 sıralarında su almaya başladı. Yarısına kadar suya batan 27 metre uzunluğundaki tekne, hemen yanı başındaki başka bir teknen üzerine yan yattı. Çevredeki tekne sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Liman İşletmesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince batan tekneden akaryakıt sızma tehlikesi nedeniyle denize koruyucu set çekildi. Özel bir firmaya ait dalgıç ekiplerince batan teknede açık kapılar kapatılıp, batan teknenin içindeki suyu boşaltmak için pompa yerleştirilerek suyun çekilmesi sağlandı. Dalgıçların pompası yetersiz kalınca Belediye ekiplerince vidanjör ile suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Vatandaşlar ise olay yerinde yaşananları şaşkınlıkla seyrederken bol bol fotoğraf çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

SAHİBİ AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN BİR İŞ ADAMI

Yan teknede bulunan Orkun Saç (23), "Kaptanımız ile yan teknede çay içiyorduk. Birden ses duyunca, 'Ne oluyor' diye baktığımda, teknenin battığını gördüm. Tekne yarıya kadar battıktan sonra bizim teknenin direğine çarparak durabildi. Hemen yetkililere haber verdim. Şu an ekipler geldi, kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Sahibi Avustralya'da yaşayan bir iş adamı. Allah'tan devrildiğinde içinde kimse yoktu" dedi.

Batan teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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