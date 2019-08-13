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Bodrum Limanı tenhalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

BODRUM Limanı, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, Gökova'nın koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra boş kaldı.

Bodrum Limanı tenhalaştı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Limanı, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip, Gökova'nın koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra boş kaldı.
Arife günü itibarıyla başlayan hareketlilikle Bodrum Limanı'nda çok rastlanılmayan manzara oluştu. Limanda balıkçı tekneleri ile bazı kişilere ait olanlar dışında başka tekne kalmadı. Bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişinin Bodrum Limanı'ndan mavi yolculuğa çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Limanın boş kalmasıyla bayram tatili süresince buraya demirlenmek isteyen özel tekneler için izin verildi. Bu teknelerde bulunanlar da Bodrum merkezde tatil yaptı.
Öte yandan günübirlik veya konaklamalı çıkılan mavi yolculuğun ücretleri, kişi başı 45 TL'den başlayıp, alınan hizmete göre 7- 8 bin TL'ye kadar değişiyor.

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Bodrum Limanı tenhalaştıBodrum Limanı tenhalaştıBodrum Limanı tenhalaştıBodrum Limanı tenhalaştı

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