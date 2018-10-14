HABER

Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Bodrum-Milas karayolunda 2 kişinin ölümü ve 23 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası çekilen fotoğrafta ölen otomobil sürücüsünün elinde çakmak bulunması dikkat çekti.

Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

Bodrum Milas karayolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Önceki gün meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü’nün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan Türnüklü’nün çekilen fotoğrafındaki detayda sağ elinin içindeki çakmak dikkat çekti. Otomobil sürücüsünün kaza öncesi sigara yakmak için eline çakmak aldığı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Ferhat Önel yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA


PARTNERBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner olduBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner oldu
Ata sporu okçuluğa ilgi arttıAta sporu okçuluğa ilgi arttı
'Arama-kurtarma'larda gönüllü görüntü desteği sağlayacaklar'Arama-kurtarma'larda gönüllü görüntü desteği sağlayacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum milas yolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da ortaya çıktı! Gizlice apartmanlara girip çatıdan çatıya atladı

Bağcılar'da ortaya çıktı! Gizlice apartmanlara girip çatıdan çatıya atladı

Meteoroloji'den bugün (14 Ekim Pazar) için sağanak yağış uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den bugün (14 Ekim Pazar) için sağanak yağış uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.