Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

Bodrum Milas karayolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.
Önceki gün meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü’nün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.
Kaza sonrası araç içinde sıkışan Türnüklü’nün çekilen fotoğrafındaki detayda sağ elinin içindeki çakmak dikkat çekti. Otomobil sürücüsünün kaza öncesi sigara yakmak için eline çakmak aldığı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Ferhat Önel yaşamını yitirmişti.
Kaynak: İHA
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