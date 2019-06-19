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Bodrum Müzik Akşamları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 23:49 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında İncesaz Grubu konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında İncesaz Grubu sevenleriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan ve solistliğini Ezgi Köker ile Bora Ebeoğlu'nun yaptığı grup, eski ve yeni albümlerinin yanı sıra film müziklerini de seslendirdi.

Konserde, sanatçılar performanslarıyla beğeni topladı.

"Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında, 26 Haziran'da Rubato ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.

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Bodrum Müzik Akşamları konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla

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