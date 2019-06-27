HABER

Bodrum Müzik Akşamları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:36 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato grubu konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato grubu konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato sanatseverlerle buluştu.

Konserin ilk bölümünde müzik topluluğu, ikinci bölümünde de grup performans sergiledi.

Farklı türde eserler seslendirilen konserde, sanatseverler, zaman zaman şarkı ve türkülere eşlik etti.

Bodrum Müzik Akşamları, 28 Haziran'da Arp Anatolia konseri ile devam edecek.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendiII. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendi
Elektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldıElektrik akımına kapılarak ölen Mert, doğum gününde sahnede anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Müzik Akşamları konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla rubato

En Çok Okunan Haberler

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye 23 Haziran yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.